Собянин: Детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта
Детские поликлиники в столичных районах Бибирево и Кузьминки возобновили свою работу после проведенного в них капитального ремонта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 февраля.
— Детские поликлиники в районах Бибирево и Кузьминки открыты после капитального ремонта. Мы обновили их по новому московскому стандарту, уже ставшему брендом столичного здравоохранения, — сказал он.
Глава города уточнил, что после капремонта были открыты филиал № 1 Детской городской поликлиники № 48 и филиал № 3 больницы № 125. По его словам, теперь более 23 тысяч юных жителей столицы смогут получить необходимую медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.
В своем Telegram-канале Собянин отметил, что в рамках капремонта обе поликлиники были оснащены новым оборудованием. В распоряжении врачей теперь находятся рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и многое другое.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что в августе завершится строительство лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1. После введения объекта в эксплуатацию он станет лучшим профильным стационаром России.