Собянин: Детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Детские поликлиники в столичных районах Бибирево и Кузьминки возобновили свою работу после проведенного в них капитального ремонта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 февраля.

— Детские поликлиники в районах Бибирево и Кузьминки открыты после капитального ремонта. Мы обновили их по новому московскому стандарту, уже ставшему брендом столичного здравоохранения, — сказал он.

Глава города уточнил, что после капремонта были открыты филиал № 1 Детской городской поликлиники № 48 и филиал № 3 больницы № 125. По его словам, теперь более 23 тысяч юных жителей столицы смогут получить необходимую медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что в рамках капремонта обе поликлиники были оснащены новым оборудованием. В распоряжении врачей теперь находятся рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и многое другое.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в августе завершится строительство лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1. После введения объекта в эксплуатацию он станет лучшим профильным стационаром России.