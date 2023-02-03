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Суд в Подмосковье вынес приговор молодой паре убийц

Степан Жирнов
Происшествия
Суд в Подмосковье вынес приговор молодой паре убийц
Фото: shutterstock

В Подмосковье суд признал пару молодых людей виновными в убийстве собутыльника. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 3 февраля.

По ее словам, девушку приговорили к 10 годам и одному месяцу колонии общего режима, а также к штрафу в размере восьми тысяч рублей. Молодого человека отправили в колонию строгого режима на 14 лет.

Московский областной суд признал женщину 1999 года рождения и ее сожителя 1996 года рождения виновными в убийстве, которое произошло в ночь с 20 на 21 ноября 2021 года.

Сотрудники ведомства выяснили, что в день убийства молодые люди пришли в гости к бывшему мужу девушки в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Первой нанесла удар подозреваемая: она схватила нож и ударила бывшего супруга в бедро. После чего к драке подключился сожитель обвиняемой. Он нанес экс-супругу своей сожительницы несколько ударов ногой, после чего выхватил нож и ударил мужчину в шею и грудь. От полученных ран житель города Хотьково скончался на месте.

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