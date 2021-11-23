Молодая пара рецидивистов зарезала собутыльника под Сергиевым Посадом

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Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, Хотьково, улица Черняховского Карта всех событий

ВПодмосковье 26-летний парень и его 22-летняя сожительница убили своего собутыльника во время алкогольного застолья. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, 20 ноября в частном доме в городе Хотьково (Сергиево-Посадский городской округ — прим. «ВМ») молодой человек и его подруга выпивали алкоголь в компании со своим 34-летним знакомым.

В какой-то момент между парой и их собутыльником произошел конфликт, в ходе которого девушка схватилась за нож и нанесла своему оппоненту несколько ударов в бедро и шею. После этого ее бойфренд продолжил начатое, ударив мужчину ножом в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Спустя некоторое время подозреваемых в преступлении задержали. Оказалось, что они оба ранее были судимы. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, а также следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения, — заключила Врадий.

21 ноября полиция задержала мужчин, у которых во время аварии выпал из багажника труп. По данным МВД, 19 ноября 26-летнего уроженца Луганской области в состоянии алкогольного опьянения избили в Калининском районе Петербурга. После он позвал на помощь друга, чтобы разобраться с обидчиками. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения.