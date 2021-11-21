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Полиция задержала мужчин, у которых во время аварии выпал из багажника труп

Виктория Сикерина

Происшествия
Полиция задержала мужчин, у которых во время аварии выпал из багажника труп
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Санкт-Петербург, Лабораторная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области подозреваемых в убийстве граждан, у которых выпал труп из багажника во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области в воскресенье, 21 ноября.

— Сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли убийство. Подозреваемые, пытаясь скрыть следы преступления, попали в ДТП, — заявили в ведомстве по региону.

По данным МВД, 19 ноября 26-летнего уроженца Луганской области в состоянии алкогольного опьянения избили в Калининском районе Петербурга. После он позвал на помощь друга, чтобы разобраться с обидчиками.

— В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

После пьяные мужчины затолкали тело в багажник машины марки Mitsubishi Galant и попытались вывезти его. Однако водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, из-за чего труп выпал из авто.

Последствия ДТП попали на камеру очевидцев. На кадрах видны последствия аварии и ущерб, нанесенный иномарке столкновением с ограждением.

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