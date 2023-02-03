Ефимов: Доходы города от платежей за смену вида разрешенного использования участков выросли вдвое

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В прошлом году собственники 182 земельных участков в городе изменили вид их разрешенного использования (ВРИ), чтобы построить жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 3 февраля.

ВРИ определяет, что конкретно можно возводить на том или ином земельном участке. Инвесторы меняют его, когда планируют возвести объекты, отличные от текущего ВРИ. За это они вносят плату в столичный бюджет.

По словам Ефимова, средства, полученные от инвесторов за смену ВРИ территорий, компенсируют затраты городского руководства на обеспечение застраиваемых районов различной инфраструктурой. В 2022-м в бюджет поступило более 18 миллиардов рублей подобных платежей.

Размер платы за смену ВРИ участка зависит от кадастровой стоимости земли и параметров будущего строительства. При этом министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что если собственники территории меняют ее ВРИ на возведение объектов, где впоследствии появятся новые рабочие места, то плата взиматься не будет.

До этого Ефимов сообщил, что на улице Кетчерской проведут комплексное развитие трех неэффективно используемых территорий площадью около 19 гектаров. Суммарный объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 58 миллиардов рублей.