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Министерство внутренних дел Украины начало организацию штурмовых бригад, которые будут направлены для захвата Крыма и Донбасса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко в пятницу, 3 февраля.

— Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация — исключительно добровольцы, — сказал он.

Данный проект МВД получил название «Гвардия наступления». В его состав войдут восемь подразделений. Перед выполнением боевых задач они пройдут подготовку и примут участие «в операциях на передовой», передает РИА Новости.

До этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское правительство на данный момент ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крымскому полуострову. Он подчеркнул, что Киеву не следует заниматься выражением своего недовольства.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что поставляемое из США и Европы оружие Киев обязательно использует для нанесения удара по Крымскому полуострову. России нужно быть готовой защищать регион от новой атаки со стороны ВСУ.