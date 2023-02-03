Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВД Украины начало формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МВД Украины начало формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса
Фото: Unsplash

Министерство внутренних дел Украины начало организацию штурмовых бригад, которые будут направлены для захвата Крыма и Донбасса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко в пятницу, 3 февраля.

— Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация — исключительно добровольцы, — сказал он.

Данный проект МВД получил название «Гвардия наступления». В его состав войдут восемь подразделений. Перед выполнением боевых задач они пройдут подготовку и примут участие «в операциях на передовой», передает РИА Новости.

До этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское правительство на данный момент ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крымскому полуострову. Он подчеркнул, что Киеву не следует заниматься выражением своего недовольства.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что поставляемое из США и Европы оружие Киев обязательно использует для нанесения удара по Крымскому полуострову. России нужно быть готовой защищать регион от новой атаки со стороны ВСУ.

Украина Крым Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте