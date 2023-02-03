Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Две новые платформы для МЦД начнут работу на Белорусском вокзале в мае

Александр Афонин
Город
Две новые платформы для МЦД начнут работу на Белорусском вокзале в мае
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

На Белорусском вокзале в мае начнут работу две новые платформы, на которых будут останавливаться поезда Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог в пятницу, 3 февраля.

— В мае на Белорусском вокзале для пассажиров откроются две новые платформы — № 5 и 6 — для МЦД, а также второй путь на Алексеевской ветви, соединяющей два вокзала. Реверсивное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами завершится, — говорится в сообщении.

Платформа № 5 станет островной, что позволит в будущем организовать кросс-платформенную пересадку между МЦД-1 и МЦД-4. Платформу № 6 в свою очередь сместят в сторону станции Беговая. Это связано с планами по обеспечению комфорта жителей дома Управления пароходства канала Москва — Волга, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что специалисты выполнили 90 процентов работ по возведению станции Марьина Роща МЦД-2. По окончании работ на ее базе будет организован транспортно-пересадочный узел «Марьина Роща», который объединит прилегающие маршруты.

Строительство МЦД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте