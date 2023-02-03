Две новые платформы для МЦД начнут работу на Белорусском вокзале в мае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

На Белорусском вокзале в мае начнут работу две новые платформы, на которых будут останавливаться поезда Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог в пятницу, 3 февраля.

— В мае на Белорусском вокзале для пассажиров откроются две новые платформы — № 5 и 6 — для МЦД, а также второй путь на Алексеевской ветви, соединяющей два вокзала. Реверсивное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами завершится, — говорится в сообщении.

Платформа № 5 станет островной, что позволит в будущем организовать кросс-платформенную пересадку между МЦД-1 и МЦД-4. Платформу № 6 в свою очередь сместят в сторону станции Беговая. Это связано с планами по обеспечению комфорта жителей дома Управления пароходства канала Москва — Волга, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что специалисты выполнили 90 процентов работ по возведению станции Марьина Роща МЦД-2. По окончании работ на ее базе будет организован транспортно-пересадочный узел «Марьина Роща», который объединит прилегающие маршруты.