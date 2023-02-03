Демограф Крупнов призвал создать нацпроект для мужчин

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России необходим национальный проект, который обратит внимание на мужчин и их становление мужественными. Об этом заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

— Следующий проект должен быть для подъема мужескости в стране. Нам нужно, чтобы мальчики стали мальчиками, чтобы они понимали свою ответственность и силу. При этом они должны быть и физически крепкими, — отметил он в комментарии «360».

По словам демографа, должна быть организована и военная, и спортивная, и интеллектуальная подготовка для мужчин.

Эксперт напомнил, что с 1937 года действует постановление о защите материнства и детства, но при этом нигде не защищаются отцовство и мужчины.

Ранее Юрий Крупнов отметил необходимость повышения рождаемости в России.