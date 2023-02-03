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Демограф Крупнов заявил, что через 10 лет человечество перестанет воспроизводиться

Ирина Игнатенко
Общество
Демограф Крупнов заявил, что через 10 лет человечество перестанет воспроизводиться
Фото: Unsplash

Человечество перестанет воспроизводиться уже через десять лет. Такое заявление сделал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

— Через 10 лет, условно в 2033 году, человечество в целом, если взять его как единую среду, перестанет воспроизводиться, — заявил он в комментарии каналу 360.

Как уточнил Крупнов, срок установлен примерно, но условная семья к этому времени станет меньше.

Эксперт добавил, что россиянам необходимо перейти от семьи с одним–двумя детьми к семье с двумя–тремя чадами.

Ранее эксперты сообщили, что численность населения Японии с каждым годом сокращается на 100 тысяч человек. Низкий уровень рождаемости в стране несет угрозу для нормального функционирования общества, передает Nation News.

До этого президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости в стране. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

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