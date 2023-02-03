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Скульптуры колхозника и колхозницы вернулись на крышу павильона «Химия» на ВДНХ

Александр Афонин
Город
Скульптуры колхозника и колхозницы вернулись на крышу павильона «Химия» на ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Москва, проспект Мира, 119с6 Карта всех событий

Специалисты завершили монтаж скульптурной композиции «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР» на павильоне № 6 «Химия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 3 февраля.

— Одно из главных украшений павильона «Химия» — скульптурная композиция «Колхозник и колхозница» — вернулось на свое историческое место. С помощью специальной техники ее бережно подняли на крышу здания на высоту 14 метров, — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Композиция размещалась на крыше здания в период с 1954 по 1964 год. При ее восстановлении специалисты опирались на сохранившиеся архивные чертежи и фотографии. Для удобства транспортировки и установки фигуры были разделены на 10 частей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты вернули обновленную звезду, которая снималась на время масштабной реставрации здания, на шпиль павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ. При ее обновлении реставраторы сделали упор на оригинальный вид.

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