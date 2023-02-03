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В Москве установили 59 новых остановок наземного транспорта в 2022 году

Никита Худяков
Город
В Москве установили 59 новых остановок наземного транспорта в 2022 году
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В 2022 году в Москве было установлено 59 новых остановок наземного транспорта. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новыми остановками в сутки пользуется более 10 тысяч человек. В Новомосковском округе появилось 15 остановок, в Юго-Восточном административном округе — 11, а в Северном административном округе — 8, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с 4 февраля автобусный маршрут № 185 будет изменен у станции метро «Свиблово» из-за открытия новой поликлиники на Уржумской улице. Уточняется, что жители западной части района Свиблово смогут ездить без пересадок в новую поликлинику.

Кроме того, с 28 января автобусный маршрут № 394 начал курсировать до кластера «Ломоносов» инновационного научно-технического центра Московского государственного университета «Воробьевы горы». Поездки для пассажиров запада и юго-запада столицы станут удобнее.

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