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Пожар произошел в ресторане в Одинцове
Московская область, Одинцовский городской округ, село Аксиньино, 25 Карта всех событий
В городском округе Одинцово горит двухэтажное здание ресторана. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в пятницу, 3 февраля.
По данным ведомства, пожар произошел в селе Аксиньино в доме № 25. Загорелась кровля двухэтажного здания. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.
Для ликвидации возгорания были направлены 27 человек и девять единиц техники. До прибытия сотрудников МЧС из горящего здания были эвакуированы 10 работников ресторана.
Еще один пожар произошел в бизнес-центре в столице на 12-м этаже.
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