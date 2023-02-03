Пожар произошел в ресторане в Одинцове

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Московская область, Одинцовский городской округ, село Аксиньино, 25 Карта всех событий

В городском округе Одинцово горит двухэтажное здание ресторана. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в пятницу, 3 февраля.

По данным ведомства, пожар произошел в селе Аксиньино в доме № 25. Загорелась кровля двухэтажного здания. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были направлены 27 человек и девять единиц техники. До прибытия сотрудников МЧС из горящего здания были эвакуированы 10 работников ресторана.

Еще один пожар произошел в бизнес-центре в столице на 12-м этаже.