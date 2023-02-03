Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар произошел в ресторане в Одинцове

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в ресторане в Одинцове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Московская область, Одинцовский городской округ, село Аксиньино, 25 Карта всех событий

В городском округе Одинцово горит двухэтажное здание ресторана. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в пятницу, 3 февраля.

По данным ведомства, пожар произошел в селе Аксиньино в доме № 25. Загорелась кровля двухэтажного здания. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были направлены 27 человек и девять единиц техники. До прибытия сотрудников МЧС из горящего здания были эвакуированы 10 работников ресторана.

Еще один пожар произошел в бизнес-центре в столице на 12-м этаже.

Подмосковье МЧС Одинцово Московская область Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте