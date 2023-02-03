Песков заявил, что безопасность Крыма обеспечена надежно

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о полной безопасности Крыма и сообщил, что новые регионы России пока не полностью защищены, поэтому специальная военная операция (СВО) продолжается. Об этом он рассказал в пятницу, 3 февраля, на встрече с журналистами.

— Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать. Крым, как и Донбасс, — регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины начало организацию штурмовых бригад, которые будут направлены для захвата Крыма и Донбасса. В основе подразделений будут действующие и бывшие военные, полицейские и пограничники со значительным боевым опытом.

Также советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что правительство на данный момент ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крымскому полуострову. Он отметил, что Киеву не следует заниматься выражением своего недовольства.