Эксперт рассказал, куда планируют отправиться россияне на февральские праздники

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что россияне активно планируют путешествия на февральские праздники.

Эксперт отметил, что к праздничным дням многие добавляют 3-4 дня отпуска. В этом случае можно успеть совершить полноценный тур. Россияне бронируют и выкупают путешествия на Черноморское побережье. Также многие планируют поездки в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Карелию.

Он отметил, что есть и те, кто планирует улетать за рубеж, например, в Турцию, однако перелет сейчас нельзя назвать дешевым. По его словам, те, кто продлевает себе выходные, может полететь в ОАЭ или в Таиланд.

Эксперт также добавил, что горнолыжный сезон еще продолжается, поэтому популярностью пользуются и все курорты Северного Кавказа, передает «Радио 1».

До этого аналитики направления «Авиабилеты» сервиса путешествий Туту.ру рассказали, что во время длинных февральских выходных порядка 14 процентов самостоятельных российских туристов планируют отправиться в страны ближнего зарубежья, передает RT.

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