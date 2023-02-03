Минцифры напомнило о необходимости подать заявку на отсрочку от призыва для IT-специалистов

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Сотрудники аккредитованных IT-компаний могут получить отсрочку от весеннего призыва, подав заявление на портале госуслуг до 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России в пятницу, 3 февраля.

— Сотрудникам аккредитованных IT-компаний нужно успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии. Это можно сделать через госуслуги до 6 февраля (включительно). Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля (включительно), — говорится в сообщении.

Для получения отсрочки организациям необходимо до 9 февраля проверить информацию сотрудников и при необходимости подтвердить данные. Далее все списки будут переданы в Минобороны. В период весеннего призыва специалисты проверят представленные документы, отметили в Telegram-канале «Минцифры России».

Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил «Вечерней Москве», что законопроект о повышении призывного возраста еще не вносили на рассмотрение в Госдуму. Однако его точно примут до конца года.