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Дептранс Москвы запустил первый тематический поезд в 2023 году

Никита Худяков
Город
Дептранс Москвы запустил первый тематический поезд в 2023 году
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве был запущен первый тематический поезд в 2023 году — «Нижний Новгород: 100 % настоящая Россия». Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Каждый вагон был посвящен городам и селам Нижегородской области, отражающим культуру и историю региона. В вагонах люди смогут познакомиться с историей народных художественных промыслов, которыми славится область.

Кроме того, пассажиры увидят знаменитую Болдинскую осень Пушкина и узнают, как интересно провести выходные в Нижнем Новгороде. Поезд будет курсировать полгода, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что строительство станции Марьина Роща МЦД-2 завершено на 90 процентов. По окончании работ на базе станции будет организован транспортно-пересадочный узел «Марьина Роща». Он объединит четвертое направление МЦД, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также ряд маршрутов наземного транспорта.

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