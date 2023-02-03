Администратору Telegram-канала «Новый век» Гусову грозит арест по делу о вымогательстве

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В суд поступило ходатайство об аресте администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в пятницу, 3 февраля.

По данным суда, Гусова обвиняют по статье «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». Следствие просит заключить мужчину под стражу до 2 апреля 2023 года.

Ранее по подозрению в вымогательстве были арестованы Кирилл Суханов, коммерческий директор холдинга «Осторожно Media», а также бывший главный редактор «Татлера» Ариан Романовский.

Мужчин подозревают в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Боровко. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».