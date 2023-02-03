Умер 30-летний актер из сериалов «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик

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Российский актер Сергей Корсик скончался на 31-м году жизни. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

В последние месяцы жизни актер находился в больнице, куда его госпитализировали с признаками двусторонней пневмонии и туберкулеза. Там он находился под наблюдением врачей, однако никаких улучшений в его состоянии не фиксировалось. Позже было принято решение о переводе Корсика в отделение реанимации.

Свой 30-й день рождения молодой человек провел на больничной койке. Корсик скончался 16 января, в момент смерти с ним рядом не было никого из близких. На его кремации присутствовали сестра и друг, передают «Известия».

Корсик родился 5 октября 1992 года в городе Бакал Челябинской области. Он вырос в детском доме. С ранних лет Корсик выступал на сцене и занимался пением. Поступив и окончив музыкальное училище имени Гнесиных, он стал принимать участие в съемках популярных молодежных сериалов — «Ранетки» и «Универ».

Кроме того, Корсик был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В одном из интервью молодой человек рассказал, что чудом избежал авиакатастрофы над Черным морем, произошедшей в 2016 году, поскольку был занят на съемках «Универа».