VK открыла набор на бесплатные курсы Digital Camp по цифровым нетехническим специальностям

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VK запустила бесплатный образовательный проект Digital Camp для студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов нетехнических специальностей, а также для недавних выпускников.

Проект будет проводиться по трем направлениям: «UX-исследования», «Управление продуктом и проектом в IT» и «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT». Участники будут учиться под руководством экспертов компании и практиковаться на реальных задачах. Кроме того, состоятся открытые лекции для всех желающих.

Директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK Анна Степанова подчеркнула, что компания стремится приобщать к опыту ведущих специалистов отрасли как можно больше молодых людей. Поэтому впервые в рамках Digital Camp будут проходить открытые лекции для всех желающих.

Проект позволит обучающимся сделать первые шаги в IT и даст возможность по результатам обучения присоединиться к команде VK. Обучение начнется 28 марта.

Занятия проведут в гибридном формате, поэтому их можно будет совместить с учебой. Курсы проведут опытные сотрудники компании. Подать заявку на участие можно до 8 марта на сайте VK Образования.

До этого сообщалось, что VK запустил набор на стажировку и тематические активности ко Дню студента. В 2023 году стажировка будет проходить весной и летом. Среди предложенных направлений аналитика, информационная безопасность, маркетинг и многие другие.