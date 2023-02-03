«Сбейте шар!»: Трамп призвал устранить китайский воздушный шар над США

Фото: shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с летающим над страной воздушным шаром, предположительно, выпущенным Китаем.

— Сбейте шар! — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

При этом военный обозреватель Виктор Литовкин выразил мнение, что цель запуска наблюдательного воздушного шара над Соединенными Штатами может быть разной. В связи с этим, по словам эксперта, у Вашингтона нет каких-либо оснований или доказательств, чтобы заявить о причастности Пекина к шпионажу.

Специалист утверждает, что не всегда выгодно сбивать такой зонд, ведь он «стоит копейки», а ракета, которая будет выпущена, «стоит миллионы». В данный момент американские власти не предпринимают попыток сбить шар, так как не уверены в том, что шар — китайский. Однако они все равно необоснованно обвиняют Пекин в причастности к этому, передают «Известия».

Известно, что 2 февраля Пентагон обнаружил якобы китайский разведывательный воздушный шар над континентальной частью США и отметил, что ранее уже фиксировал применение таких летательных аппаратов за последние несколько лет.

До этого в связи с заявлениями главы ЦРУ Уильям Бернс о том, что конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом, «Вечерняя Москва» решила узнать у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также может ли начаться активный конфликт между странами.