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Аналитик Деев рассказал, как изменятся курсы евро и доллара на следующей неделе

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Деев рассказал, как изменятся курсы евро и доллара на следующей неделе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев спрогнозировал, как будут меняться курсы доллара и евро на следующей неделе.

Как отметил специалист, в настоящее время доллар закрепился на уровне около 70 рублей, евро — выше 76 рублей за единицу.

На следующей неделе, по мнению аналитика, тренд на плавное ослабление национальной валюты продолжится по причине эмбарго на российские нефтепродукты со стороны ЕС и потолок цен на топливо со стороны США.

В связи с этим курс американской валюты может вырасти до 71–72 рублей, евро — до уровня 77–79 рублей за единицу, передает RT.

Кандидат экономических наук Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», что если доллар США продолжит терять доверие мировых центральных банков, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги.

По мнению собеседника «ВМ», эксперты и аналитики фиксируют снижение доверия к доллару. И эта валюта более не рассматривается в качестве «оружия в экономическом противостоянии».

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