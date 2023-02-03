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Прокурор запросил девять лет колонии для блогера Белоцерковской

Степан Жирнов
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Прокурор запросил девять лет колонии для блогера Белоцерковской
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Прокурор попросил суд заочно приговорить блогера Веронику Белоцерковскую* к девяти годам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда в пятницу, 3 февраля.

Также государственный обвинитель посчитал, что блогеру необходимо запретить заниматься администрированием сайтов и прочих публичных страниц не менее чем на пять лет.

Белоцерковскую обвиняют по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. 16 марта 2022 года Следственный комитет возбудил в ее отношении уголовное дело по соответствующей статье.

Она покинула страну, в связи с чем ее объявили в международный розыск и заочно арестовали. Также в связи с этим разбирательством Басманный районный суд продлил арест имущества блогера до 14 апреля 2023 года.

* Добавлена Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

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