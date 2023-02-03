«Никто не может стать его последователем»: стилист Лисовец оценил вклад Пако Рабана в мир моды

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ушедший из жизни французский модельер Пако Рабан сделал свое имя на металле, создавая невероятные, зрелищные образы на основе железа. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал звездный стилист Владислав Лисовец.

По его словам, именно благодаря умелому сочетанию металла с другими материалами у модельера получались столь необычные образы.

— Это человек, который невероятно мог сочетать технологию и моду, — сказал Лисовец. — Не всегда было удобно носить эти модели, но то, что они были зрелищны, — никто и не поспорил бы.

По мнению Лисовца, место Рабана в мире моды пока занять некому.

— У меня на памяти нет даже никого достойного, кто мог бы стать его последователем. Никто еще из индустрии моды не брал металл за базу и не использовал его так умело, как Рабан, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Эти наряды сделали мастера известным на весь мир, а его неповторимый почерк узнаваем в любом уголке планеты, заключил стилист.

Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает дом моды Paco Rabanne.

«Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди самых выдающихся фигур моды XX века его наследие останется постоянным источником вдохновения.