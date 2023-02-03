Аксенов: Средства от продажи национализированного имущества направят на цели СВО

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Все средства от продажи национализированного имущества украинских предпринимателей на полуострове будут направлены на оснащение участников спецоперации. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Деньги, вырученные с продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей Родины, выполняющих задачи специальной военной операции, — сказал он.

Политик также подчеркнул, что все объекты будут проданы в ходе аукционов. Подобное решение является «принципиальной позицией», написал Аксенов в Telegram-канале.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что находившееся на полуострове имущество украинских политиков и бизнесменов было национализировано.

Также стало известно, что в Крыму планируют национализировать имущество 12 украинских банков. Согласно постановлению Госсовета республики, процедуре подлежит имущество агрегаторов «Финансы и кредит», «Форум», «Укрсиббанка» и других организаций.