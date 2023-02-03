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Приметы и советы

Администратора Telegram-канала «Новый век» Гусова отправили в СИЗО на два месяца

Степан Жирнов
Происшествия
Администратора Telegram-канала «Новый век» Гусова отправили в СИЗО на два месяца
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Тверской районный суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 3 февраля.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Гусова под стражу до 2 апреля 2023 года. Мужчину обвиняют по статье «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, Александр Гусов координировал деятельность целой группировки, которая шантажировала граждан путем публикации недостоверных негативных материалов.

На след злоумышленников вышли после того, как один бизнесмен написал заявление в полицию по факту вымогательства со стороны Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», учредителем которого является Гусов.

В ходе расследования выяснилось, что преступная группа действовала подобным образом в течение нескольких лет, в связи с чем потерпевший лишился около 12 миллионов рублей. По данному факту и было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий Гусова задержали.

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