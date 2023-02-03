Киоск «Ваш инвестиционный консультант» провел в 2022 году в Москве 22 тысячи консультаций

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» в 2022 году обработали 22,2 тысячи обращений от предпринимателей, инвесторов и физических лиц. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.

— Обратиться в инфокиоск можно очно, по телефону и онлайн, в том числе через столичный инвестиционный портал. В прошлом году его раздел «Имущество от города» существенно доработали, в частности, добавили возможность онлайн-обращений через личный кабинет пользователя, — сказал глава ведомства Иван Щербаков.

Он добавил, что в результате число электронных запросов выросло на треть. Большая часть запросов касалась процедуры участия в онлайн-торгах, подписания договора в электронной форме и подачи заявок на осмотр объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что жители столицы в прошлом году воспользовались государственными услугами и сервисами в жилищной сфере 157 тысяч раз.

В начале февраля стало известно, что на портале поставщиков работают заказчики из 39 субъектов России и поставщики из всех регионов страны. За прошлый год на сайте было проведено 609,2 тысячи закупок почти на 94 миллиарда рублей.