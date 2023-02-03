Появились подробности смертельного пожара в Новой Москве
В поселении Марушкинское в Новой Москве погибшие при пожаре накануне происшествия распивали алкоголь. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 февраля.
Само возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем, уточнила она. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой Москвы, подчеркнула Нефедова.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова сообщила «ВМ», что по данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка.
Так, в рамках нее идут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Следствием устанавливаются и опрашиваются очевидцы.
3 февраля спасатели ликвидировали пожар в частном доме в деревне Давыдково поселения Марушкинское. Нефедова уточнила, что после этого были обнаружены тела женщины и двоих мужчин.