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Появились подробности смертельного пожара в Новой Москве

Евгений Жуков
Происшествия
Появились подробности смертельного пожара в Новой Москве
Фото: Telegram / Столичный СК

В поселении Марушкинское в Новой Москве погибшие при пожаре накануне происшествия распивали алкоголь. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 февраля.

Само возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем, уточнила она. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой Москвы, подчеркнула Нефедова.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова сообщила «ВМ», что по данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка.

Так, в рамках нее идут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Следствием устанавливаются и опрашиваются очевидцы.

3 февраля спасатели ликвидировали пожар в частном доме в деревне Давыдково поселения Марушкинское. Нефедова уточнила, что после этого были обнаружены тела женщины и двоих мужчин.

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