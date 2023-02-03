Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в ТиНАО

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, поселение Марушкинское, деревня Давыдково Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме в деревне Давыдково поселения Марушкинское. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

При этом данную информацию «ВМ» подтвердили и в пресс-службе городского ГУ МЧС России. Ликвидация пожара, по данным ведомства, произошла в 21:07.

Руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова уточнила, что были обнаружены тела женщины и двоих мужчин.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Пожар произошел на обоих этажах, а также на кровле здания. Площадь горения составила 80 квадратных метров, позднее произошло частичное обрушение кровли на площади в 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека, тела которых были найдены на втором этаже.

2 февраля пожар произошел в БЦ в центре Москвы. Как сообщил «ВМ» источник, горела оконная рама, в результате возгорания никто не пострадал.