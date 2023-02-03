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«Дух был крепче»: Зеленский пожаловался на «отдыхающих» в тылу украинцев

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Дух был крепче»: Зеленский пожаловался на «отдыхающих» в тылу украинцев
Фото: president.gov.ua

Украинцы, «отдыхающие» в городах вдали от линии фронта, потеряли боевой настрой и мотивацию. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в начале конфликта у граждан «дух был крепче». Кроме того, президент подчеркнул, что стойкость страны зависит от количества вооружения и должного уровня мотивации, которую среди прочего определяет «дух внутри государства».

Однако, по его мнению, не во всех городах остался нужный настрой. Так, в некоторых местах, по признанию украинского лидера, он видит, будто жители «на отдыхе».

Глава государства призвал украинских и иностранных журналистов объединиться и воодушевить население, «отдыхающее» в тылу, напомнив им об идущих боевых действиях. В заключение Зеленский добавил, что на данный момент задача Киева — «не допустить реванша», передает РИА Новости.

До этого Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не будут сдавать Артемовск. На сегодняшний день в районе города продолжаются ожесточенные бои.

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