Хоккеисту СКА Зыкову выбили почти все верхние зубы в матче КХЛ с «Ак Барсом»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Нападающему питерского клуба СКА Валентину Зыкову выбили почти все верхние зубы в матче с казанской командой «Ак Барс» на регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после контакта с форвардом Александром Радуловым.

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой хозяев льда со счетом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0). Столкновение случилось в начале встречи.

— Зыкову выбили зубы в первой смене. Он без зубов сейчас, но ничего, это хоккей. Ребята молодцы, наказали голами. Галимов сыграл на месте Зыкова. Жизнь помогает нам, — сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

После завершения матча в распоряжение РИА Новости попали фото Зыкова, у которого выбит почти весь ряд верхних зубов и несколько зубов из нижнего ряда.

На востоке Москвы 4 февраля состоится турнир по хоккею с шайбой «Битва за Сталинград 2023». Спортивное состязание организовывает АНО «Лига Патриотов». Планируется, что мероприятие пройдет на катке «Метеор» — оно находится по адресу Лухмановская улица‚ дом 35.