США перечислили на нужды Украины средства, конфискованные у бизнесмена Малофеева

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Соединенные Штаты перечислили на нужды Украины более пяти миллионов долларов, которые конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.

Это первый случай конфискации властями США активов российских граждан, которые оказались под санкциями, и первый раз, когда деньги направляются на помощь Украине.

— Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине, — сообщил Гарланд.

Речь идет о сумме в 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, которые были на счету российского предпринимателя в банке Sunflower Bank. Его включили в санкционный список США в 2014 году, а затем повторно — в апреле 2022 года за действия, которые направлены на подрыв суверенитета и целостности Украины.

— Мы являемся свидетелями решения о переводе конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов госдепартаменту на нужды восстановления разоренной войной Украины, — заявил Костин.

3 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направит замороженные в стране активы России на снижение стоимости газа и электроэнергии для жителей республики, а не на помощь по восстановлению Украины.