Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

США перечислили на нужды Украины средства, конфискованные у бизнесмена Малофеева

Юлия Курганова
В мире
США перечислили на нужды Украины средства, конфискованные у бизнесмена Малофеева
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты перечислили на нужды Украины более пяти миллионов долларов, которые конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.

Это первый случай конфискации властями США активов российских граждан, которые оказались под санкциями, и первый раз, когда деньги направляются на помощь Украине.

— Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине, — сообщил Гарланд.

Речь идет о сумме в 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, которые были на счету российского предпринимателя в банке Sunflower Bank. Его включили в санкционный список США в 2014 году, а затем повторно — в апреле 2022 года за действия, которые направлены на подрыв суверенитета и целостности Украины.

— Мы являемся свидетелями решения о переводе конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов госдепартаменту на нужды восстановления разоренной войной Украины, — заявил Костин.

3 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направит замороженные в стране активы России на снижение стоимости газа и электроэнергии для жителей республики, а не на помощь по восстановлению Украины.

Украина Бизнес Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте