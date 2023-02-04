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Читатели Daily Mail посоветовали Зеленскому сдаться после слов Путина в Волгограде

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Читатели Daily Mail посоветовали Зеленскому сдаться после слов Путина в Волгограде
Фото: president.gov.ua

Читатели британского издания Daily Mail серьезно отнеслись к речи президента России Владимира Путина на мероприятиях в честь 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве. В ней российский лидер заявил об ответе РФ на угрозы Запада, который начал поставлять танки и другую тяжелую бронетехнику на Украину.

Один из пользователей написал, что США сами спровоцировали данный конфликт, так как не защищают свои границы, а пытаются нанести поражение России. Другой читатель отметил, что обострения ситуации можно было бы избежать, если бы Североатлантический альянс не стал расширять границы.

Большинство комментариев были адресованы к президенту Украину Владимиру Зеленскому.

— Зеленскому необходимо сдаться, чтобы наступил мир, — пишут британцы.

Накануне Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится. По мнению лидера, угрожающие РФ государства не понимают одной истины — русский народ впитал в себя традиции своей страны. Современные граждане являются потомками людей, которые создавали страну потом и кровью.

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