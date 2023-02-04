«У вас ничего не получилось»: Крид отругал участников команды МакSим в проекте «Голос. Дети»

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

На Первом канале продолжается проект «Голос. Дети». Через несколько выпусков будет объявлено имя победителя. А пока наставники выбирают финалистов из своей команды. На этот раз пришла очередь певицы МакSим.

Перед «Поединками» артистка собрала пять команд, из которых ей необходимо было выбрать лучших. Ее подопечные исполнили композицию Чичериной «Ту лу-ла», песни из мультфильма «Красавица и чудовище» и группы Smash!! «Боже, дай мне сил!».

Дети старались не подвести знаменитую наставницу. Они также пытались понравиться и другим членам жюри: Басте и Егору Криду. Первый из них лояльно отнесся к выступлению участников, а другой стал критиковать ребят. Он отругал Екатерину Иванову, Софью Павлову и Алексея Тельцова, сообщает портал Starhit.

— Вы пытались друг друга перепеть, перекричать, и целостность выступления исчезла. Вы не слушали себя, были будто отдельно. По-моему мнению, ничего не получилось, — заявил артист.

В начале января сообщалось, что Егор Крид и Баста поругались в эфире Первого канала. Фурор в одной из программ произвела Анна Доровская, которая исполнила песню «Течет Волга»: к ней повернулись все судьи, а зрители в студии не переставали аплодировать. Но неожиданно обсуждение вокального таланта участницы привело к конфликту исполнителей Егора Крида и Басты.