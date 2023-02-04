Норвежскую журналистку Хольм возмутила выставка о детях Донбасса в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Конфликт на Украине очень слабо отразился на жизни российских граждан, поддерживающих специальную операцию. Такое мнение высказала журналистка издания NRK Гру Хольм, которая сейчас работает в Москве.

О спецоперации, по ее словам, в столице почти ничего не напоминает: только буква Z около входа в Парк Горького и выставка о детях Донбасса на Старом Арбате. Последний факт вызвал у корреспондента возмущение, потому что таким образом, по мнению Хольм, «оправдывается агрессия».

Говоря о санкциях, она отметила, что многие иностранные бренды, в частности — Zara, IKEA, Hennes & Mauritz и другие покинули российский рынок. Но ситуацию спасает параллельный импорт, который идет через Казахстан, Грузию, Армению и Турцию.

Также журналистка заметила существенное развитие интернет-торговли.

— Все — от автомобилей до туалетной бумаги, корицы и рыбы — можно заказать в Сети. В Москве доставка до двери очень часто не стоит ни копейки. Так что, если есть желание, легко можно жить так, словно все по-старому, — сделала вывод она.

Товары Zara и H&M могут оказаться на прилавках российских магазинов в рамках ввоза зарубежной продукции по параллельному импорту. Об этом 27 января сообщили Минпромторге.