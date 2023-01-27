Минпромторг: Товары Zara и H&M могут завезти в РФ по параллельному импорту

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Товары Zara и H&M могут оказаться на прилавках российских магазинов в рамках ввоза зарубежной продукции по параллельному импорту. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили Минпромторге.

— При этом в случае возобновления поставок и с учетом позиции заинтересованных ведомств и предпринимательского сообщества они (бренды) могут быть исключены из соответствующего перечня, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данной схеме возможен ввоз любой одежды, которая принадлежит испанской компании Inditex. За исключением брендов FILA и KAPPA, которые не принадлежат испанцам, сообщают «Известия».

Также стало известно, что магазины Zara планируется открыть в России под новым названием через 10 дней — к 4 февраля. По данным СМИ, первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

В октябре 2022 года «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании Inditex выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.