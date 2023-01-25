Магазины Zara могут открыться в России под новым названием к 4 февраля

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Магазины Zara планируется открыть в России под новым названием через 10 дней — к 4 февраля. Об этом «Москве 24» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

До этого источник на одежном рынке и два консультанта по торговой недвижимости рассказали, что открытие первых магазинов испанского холдинга Inditex, российскую часть которого выкупил Daher Group, может произойти весной текущего года.

По данным СМИ, первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

Недавно «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании Inditex выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.

Собеседник «ВМ» рассказал, что из-за санкций доставка товаров в Россию стала в разы дороже. Этот фактор оказывает значительное влияние на стоимость одежды. Однако если российские бренды смогут составить достойную конкуренцию, это поможет сдерживать рост цен.