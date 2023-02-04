Опубликована история знаменитого «готического замка» в столице

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Историю «готического замка» на северо-востоке столицы — Московского электролампового завода — опубликовали в Telegram-канале «Москва. Было — стало».

Сообщается, что в феврале исполняется 150 лет со дня рождения архитектора Георгия Евланова. Самое известная его работа находится на Электрозаводской улице — главный корпус Московского электролампового завода, который похож на настоящий «готический замок». Это здание в январе «отметило» 95 лет с момента открытия.

Проект заводской постройки в неоготическом стиле архитектору в 1914 году заказало товарищество русско-французских заводов резинового, гуттаперчевого и телеграфного производств «Проводник». Но стройка затянулась из-за начавшейся войны и последовавшей за ней революции. Достроили здание только в 1926-1927 годах, а в 1928-м здесь открылся электрозавод.

— В 1930-х предприятие разделилось на четыре самостоятельных производства. Чего здесь только не производили: от ламп для кремлевских звезд и трансформаторов до утюгов и электропечей, — говорится в Telegram-канале.

В настоящее время завод не работает. С 2000-х годов помещения в здании сдают в аренду. Сейчас здесь находятся офисы, склады, мастерские и многое другое.

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