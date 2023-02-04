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Директор МКНЦ имени Логинова Хатьков рассказал, как в Москве борются с онкологией

Юлия Курганова
Город
Директор МКНЦ имени Логинова Хатьков рассказал, как в Москве борются с онкологией
Фото: пресс-служба Госдумы

Директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков рассказал, что изменилось в столичной системе онкологической помощи за последние годы и какие современные технологии используются для лечения рака.

Он напомнил, что новые стандарты онкологической помощи в городе были введены в 2019 году. За это время были созданы онкоцентры, которые соединили стационары и амбулаторную помощь. В каждом из них жители Москвы могут получить все виды необходимой помощи — от диагностики до лечения в стационаре.

Кроме того, в столице работает единая цифровая платформа, благодаря которой все анализы, результаты обследований и пройденных видов лечения загружаются в электронную медицинскую карту пациента.

По словам медика, сейчас для проведения лучевой терапии задействованы все самые современные ускорители, которые имеются в Москве. Кроме того, за последние шесть лет в лекарственной терапии внедрены прорывные технологии — таргетная и иммунная терапия, передает «Российская газета».

Есть несколько видов онкозаболеваний, которые протекают бессимптомно, поэтому важно каждый год проходить диспансеризацию. Об этом рассказала врач-онколог, маммолог Елена Жукова.

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