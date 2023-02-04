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Приметы и советы

В США подписали постановление о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ

Лейла Алиева
В мире
В США подписали постановление о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ
Фото: Unsplash

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение, согласно которому с 5 февраля в 07:01 по московскому времени вводится потолок цен на российские нефтепродукты. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина.

В зависимости от категории устанавливаются два отдельных лимита на нефтепродукты из России — 100 и 45 долларов за баррель для торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти соответственно.

Также с 5 февраля физическим и юридическим лицам США можно оказывать услуги по сделкам с российскими нефтепродуктами только при условии соблюдения потолка цен. Среди таких услуг торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещение ущерба, а также регистрация судов.

С 1 февраля вступил в силу указ президента России Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и ЕС.

По мнению аналитиков, ответ Москвы обозначил недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами. «Вечерняя Москва» узнала, как решение России повлияет на мировой рынок нефти.

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