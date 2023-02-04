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Ефимов: В ТиНАО появится около 230 рабочих мест по программе стимулирования создания МПТ

Василий Плиткин
Город
Ефимов: В ТиНАО появится около 230 рабочих мест по программе стимулирования создания МПТ
Фото: Пресс-служба

Инвестор, входящий в ГК «Самолет», построит по соглашению с городом Центр инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 4 февраля.

— Подобный объект в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут впервые. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит миллиард рублей, — сказал представитель мэрии.

Соглашение о строительстве, добавил он, было подписано в конце 2022-го. В результате там появится около 230 новых рабочих мест.

Арендаторами площадок центра смогут стать высокотехнологичные компании из отрасли электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора. Объект займет площадь свыше 14 тысяч квадратных метров, уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Строительство планируется завершить через 2 года и 6 месяцев. Создание данной площадки даст бизнесу качественные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки продукции, подчеркнул Овчинский.

Помимо этого, на территории центра разместят парковку для грузового и легкового транспорта. Руководитель проекта по строительству объекта Кирилл Кондратенко заключил, что там также планируется разместить небольшие блоки административно-бытовых помещений.

В конце января Ефимов сообщил, что инвесторы построят в Москве 13 офисных центров, где смогут работать более 36 тысяч человек, в рамках соглашений, подписанных с городом по программе стимулирования создания МПТ.

Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей. После завершения строительства в городе появится более 36 тысяч рабочих мест.

Строительство Новая Москва Владислав Овчинский Владимир Ефимов
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