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Приметы и советы

Более 82 тысяч школьников в Москве зарегистрировались на участие в ЕГЭ

Лейла Алиева
Город
Более 82 тысяч школьников в Москве зарегистрировались на участие в ЕГЭ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На портале mos.ru завершился прием заявок на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Департамента образования и науки Андрей Постульгин.

— Заявления на участие в ЕГЭ в 2023 году в Москве подали более 82 тысяч человек. Из них около 72 тысяч школьников столицы и свыше 10 тысяч выпускников прошлых лет, — рассказал он.

Уточняется, что если школьник не смог зарегистрироваться на ЕГЭ по уважительным причинам, то он должен обратиться в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с помощью mos.ru, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С 1 февраля стартовали практикумы для будущих выпускников, на них школьники разбирают задания ЕГЭ по нужным им для поступления предметам. Занятия проходят в группах, организованных по результатам общегородских контрольных работ, независимых диагностик и успеваемости.

Первыми предметами, которые будут сдавать одиннадцатиклассники в этом году, станут география, литература и химия. Тестирование по ним запланировано на 26 мая. Через три дня, 29 мая, состоится экзамен по русскому языку. 1 июня школьникам предстоит написать ЕГЭ по базовой и профильной математике, а 5 июня — по истории и физике.

ЕГЭ портал mos.ru Москва
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