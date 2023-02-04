Собянин: Власти Москвы выделили дополнительные аварийные бригады Донецку

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти приняли решение выделить дополнительные аварийные бригады Донецку, чтобы поддержать городскую систему. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Буквально вчера мы встречались с (врио главы ДНР — прим. «ВМ») Денисом Пушилиным. Попросил ему выделить дополнительные бригады аварийные, которые бы работали в Донецке, поддерживая систему, — отметил он.

В Донецке также продолжается работа по восстановлению города, в частности специалисты прокладывают новые сети и водоводы. Глава города отметил, что летом прошлого года удалось восстановить ряд социокультурных объектов, а также дорожную инфраструктуру.

Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы в 2022 году отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальта в Луганске и Донецке. По словам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, для проведения ремонтных работ столичные специалисты построили два асфальтобетонных завода, производственная мощность которых составляет около 150 тонн смеси в час.