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Собянин рассказал о проекте новой трамвайной линии от трех вокзалов до Бульварного кольца

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о проекте новой трамвайной линии от трех вокзалов до Бульварного кольца
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, проспект Академика Сахарова Карта всех событий

На проспекте Академика Сахарова построят новую трамвайную линию протяженностью 1,6 километра. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 февраля.

— Она пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца и свяжет уже существующие трамвайные маршруты. По сути, линия соединит восточные районы с югом и центром Москвы, где живут более двух миллионов человек, — отметил он.

После строительства линии загруженность транспортно-пересадочного узла на площади трех вокзалов уменьшится на 50 тысяч человек. Пути строят по новой технологии, которая позволяет снизить уровень шума от движения трамваев почти на 20 процентов. В самих трамваях установят кондиционеры, зарядки для телефонов, медиаэкраны и площадки для велосипедов и колясок, написал Собянин в своем Telegram-канале.

За прошедший год в столице обустроили свыше 50 приподнятых платформ на трамвайных остановках, а на всей трамвайной сети столицы их уже более 370. Уточняется, что такие платформы дают возможность повысить надежность поездок.

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