«Туда больше ни ногой»: Расторгуев отреагировал на попадание в санкционный список Канады

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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что санкции Канады никак не отразятся на его жизни.

— А как это может отразиться? Мы были с гастролями в США и Канаде лет 20 назад. Еще тогда я понял, что мне там некомфортно, — отметил он.

По словам артиста, после посещения Канады он дал себе слово: «никогда туда больше ни ногой». Свое попадание под санкции он назвал ожидаемым, так как ранее его уже внесли в черный список ЕС, передает РИА Новости.

Накануне канадские власти ввели санкции против ряда российских артистов, включая Александра Буйнова, Игоря Бутмана, Диму Билана, Ларису Долину, Александра Маршала, Марата Башарова, Дмитрия Дюжева, Дану Борисову, Полину Гагарину и других. Уточняется, что данные артисты обвиняются в распространении «дезинформации и пропаганды».

Президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов России. Так, под новые украинские ограничения попали режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов и многие другие знаменитости.