Канада ввела санкции против Баскова, Газманова, Боярского, Аллегровой и Бабкиной

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Канадские власти ввели санкции против нескольких российских артистов, включая Олега Газманова, Николая Баскова, Михаила Боярского, Ирину Аллегрову и Надежду Бабкину. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

В санкционный список попали 38 физических и 16 юридических лиц, которых канадские власти обвиняют в распространении «дезинформации и пропаганды».

Также в списке фигурируют Александр Буйнов, Николай Расторгуев, Игорь Бутман, Дима Билан, Лариса Долина, Александр Маршал, Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Дана Борисова, Полина Гагарина, Максим Аверин, Михаил Галустян и Виктория Дайнеко, передает РИА Новости.

15 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла персональные санкции президента Украины Владимира Зеленского, под которые, в частности, попала телеведущая Ангелина Вовк.

До этого стало известно, что Зеленский ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов России. Так, под новые украинские ограничения попали режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов и многие другие знаменитости.