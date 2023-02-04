Представитель МИД Франции заявила, что Макрон обычно звонит Путину по просьбе Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон обычно звонит российскому коллеге Владимиру Путину не по своей инициативе. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

По ее словам, чаще всего это происходит по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. К таким звонкам можно отнести и обсуждение ситуации на Запорожской АЭС в Энергодаре, что позволило направить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

— Зачем Макрон это делает? Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло, — отметила Лежандр.

Она добавила, что наступит время, когда Украина решит перейти к переговорам и вернуть свои территории, учитывая поддержку Франции, передает RTVI.

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой. Он добавил, что много раз разговаривал с Путиным как до, так и после начала спецоперации. Однако в последние недели они не имели никаких контактов друг с другом, посетовал глава Франции.