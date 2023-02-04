Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Представитель МИД Франции заявила, что Макрон обычно звонит Путину по просьбе Зеленского

Лейла Алиева
В мире
Представитель МИД Франции заявила, что Макрон обычно звонит Путину по просьбе Зеленского
Фото: Администрация президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон обычно звонит российскому коллеге Владимиру Путину не по своей инициативе. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

По ее словам, чаще всего это происходит по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. К таким звонкам можно отнести и обсуждение ситуации на Запорожской АЭС в Энергодаре, что позволило направить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

— Зачем Макрон это делает? Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло, — отметила Лежандр.

Она добавила, что наступит время, когда Украина решит перейти к переговорам и вернуть свои территории, учитывая поддержку Франции, передает RTVI.

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой. Он добавил, что много раз разговаривал с Путиным как до, так и после начала спецоперации. Однако в последние недели они не имели никаких контактов друг с другом, посетовал глава Франции.

Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте