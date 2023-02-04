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Собянин рассказал о преимуществах новой билетной системы «СберТройка»

Евгений Жуков
Город
Собянин рассказал о преимуществах новой билетной системы «СберТройка»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Инновационное билетное решение «СберТройка» стало доступно для 30 миллионов жителей в более 25 регионах России. Об этом в субботу, 4 февраля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

— Билетная система создана на базе московской транспортной карты «Тройка». Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители, — отметил глава города.

Среди главных преимуществ данной билетной системы названа возможность оплаты проезда банковскими или льготными картами, наличными, а в некоторых регионах — и картами «Тройка».

Пополнить баланс «Тройки» можно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Моя Тройка» или в банкомах Сбербанка.

Благодаря данной билетной системе ряд российских регионов в настоящее время оптимизировали свои затраты до 40 процентов, а прозрачность пассажиропотока и платежей в транспорте выросла до 70 процентов, написал в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

До этого мэр столицы рассказал, что свыше 70 процентов пассажиров Московских центральных диаметров совершают бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо.

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