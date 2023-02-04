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Минобороны: Армия России выбила ВСУ с западных окраин Двуречного Харьковской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Армия России выбила ВСУ с западных окраин Двуречного Харьковской области
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие выбили украинские подразделения с западных окраин населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Об этом в субботу, 4 февраля, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

— На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, — говорится в оперативной сводке.

Кроме этого, авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады украинской армии в районе сел Крахмальное и Берестовое.

На данном участке ВСУ потеряли две единицы боевых бронированных машин, три автомобиля, а также свыше 30 бойцов личного состава, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что армия России уничтожила зенитный ракетный комплекс NASAMS норвежского производства в Донецкой народной республике. Техника противника была ликвидирована в районе населенного пункта Красноармейск.

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