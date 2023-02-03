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Приметы и советы

Войска России впервые в истории СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Войска России впервые в истории СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Фото: Минобороны РФ

Армия России уничтожила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS норвежского производства в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что техника противника была ликвидирована в районе населенного пункта Красноармейск. Помимо ЗРК NASAMS, Вооруженные силы России также уничтожили пусковую установку ракет «Точка-У», передает Telegram-канал министерства.

Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией войск России было нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях.

До этого советник временно исполняющего главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли город Угледар в полукольцо. Освобождение населенного пункта проводится по аналогии с Артемовском.

31 января сообщалось, что при успешном наступлении на Донецком направлении российским войскам удалось освободить населенный пункт Благодатное в ДНР. Кроме того, российская армия ликвидировала до 50 человек из состава украинской армии.

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