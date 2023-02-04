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«Двойные стандарты Запада»: Басков прокомментировал введенные против него санкции Канады

Евгений Жуков
Общество
«Двойные стандарты Запада»: Басков прокомментировал введенные против него санкции Канады
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народный артист России Николай Басков отметил, что введенные против него и других артистов санкции Канады демонстрируют двойные стандарты Запада. Об этом в субботу, 4 февраля, он написал в своем микроблоге.

Басков считает, что канадское руководство приняло такое решение в связи с патриотической позицией певца.

— Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной Площади и старательно записывает каждого, кто там выступил. Теперь, если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, тебя называют пропагандистом. Двойные стандарты Запада в действии, — написал Басков в своем Telegram-канале.

В свою очередь лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, на которого Оттава также наложила санкции, заявил, что введенные ограничения никак не отразятся на его жизни.

3 февраля стало известно, что канадские власти ввели санкции против ряда российских артистов, включая Александра Буйнова, Игоря Бутмана, Диму Билана, Ларису Долину и других. Знаменитости обвиняются в распространении «дезинформации и пропаганды».

Санкции Николай Басков Канада
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